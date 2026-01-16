Графики отключения света на 16 января: ДТЭК обнародовал расписание только для Киевской области
16 января в Киевской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время расписания для самого Киева и Днепропетровской области в ДТЭК не обнародовали.
Это связано с тем, что как в столице или на Днепропетровщине, так и в некоторых районах Киевской области продолжаются экстренные отключения света, сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Напомним, что в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что 15 января Украина прошла первую половину самого тяжелого в истории отопительного сезона.
"Было повреждено около половины тепловой генерации. В целом ТЭС компании атаковали более 220 раз. Без повреждения не осталось ни одной", — отметили в ДТЭК.
Графики отключений света для Киевской области на 16 января
Напомним, 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.
В этот же день президент Украины отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинахмогут отменить комендантский час.