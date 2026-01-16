Графики отключения света на 16 января: ДТЭК обнародовал расписание только для Киевской области

16 января в Киевской области будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время расписания для самого Киева и Днепропетровской области в ДТЭК не обнародовали.

Это связано с тем, что как в столице или на Днепропетровщине, так и в некоторых районах Киевской области продолжаются экстренные отключения света, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Напомним, что в части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что 15 января Украина прошла первую половину самого тяжелого в истории отопительного сезона.

"Было повреждено около половины тепловой генерации. В целом ТЭС компании атаковали более 220 раз. Без повреждения не осталось ни одной", — отметили в ДТЭК.

Графики отключений света для Киевской области на 16 января

Графики почасовых отключений света в Киевской области на 16 января для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в Киевской области на 16 января для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Напомним, 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день президент Украины отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинахмогут отменить комендантский час.