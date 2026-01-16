Підтримайте нас RU
Україна Віялові відключення після обстрілів РФ Графіки відключення світла в Україні

Графіки відключення світла на 16 січня: ДТЕК оприлюднив розклад лише для Київщини

Графіки ДТЕК 16 січня
Відключення свтіла у місті (ілюстративне фото) | Фото: Соцмережі

16 січня у Київській області будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. Водночас розкладу для самого Києва та Дніпропетровської області в ДТЕК не оприлюднили.

Це пов'язано з тим, що як у столиці чи на Дніпропетровщині, так і в деяких районах Київської області тривають екстренні відключення світла, повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Нагадаємо, що в частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення", — йдеться у повідомленні.

В компанії підкреслили, що 15 січня Україна пройшла першу пловину найважчого в історії опалювального сезону.

"Було пошкоджено близько половини теплової генерації. Загалом ТЕС компанії аткували понад 220 разів. Без ушкодження не залишилося жодної", — наголосили в ДТЕК.

Графіки відключень світла для Київської області на 16 січня

Графіки погодинних відключень світла у Київській області на 16 січня для 1-3 черг
Фото: ДТЕК
Графіки погодинних відключень світла у Київській області на 16 січня для 4-6 черг
Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.

У цей же день президент України зазначив, що на час дії надзвичайної ситуації у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину.