Магия льда вблизи моря: как выглядит одесский Ланжерон после морозов (фото)

Низкие температуры и постоянные сильные ветры вблизи берегов Одессы привели к появлению ледяных фигур на популярном пляже Ланжерон. Сейчас погода позволяет горожанам посмотреть на необычную красоту природы.

Сейчас одесситы могут увидеть необычные ледяные покровы на значительной территории пляжа. Фоторепортаж с Ланжерона и ледяного покрова сделало"Суспільне. Одесса".

Лед укинул пляж Ланжерона в Одессе Фото: Суспільне Одеса

Лед покрыл одесский пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

На кадрах видно, как лед покрывает металлические поручни, дорожки и прогулочные зоны. Также известные локации на Ланжероне были покрыты ледяным слоем.

Лед покрыл одесский пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

Лед покрыл одесский пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

