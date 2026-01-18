Магія криги поблизу моря: як виглядає одеський Ланжерон після морозів (фото)

Низькі температури та постійні сильні вітри поблизу берегів Одеси призвели до появи льодяних фігур на популярному пляжі Ланжерон. Наразі погода дозволяє містянам подивитися на незвичну красу природи.

Зараз одесити можуть побачити незвичні льодяні покриви на значній території пляжу. Фоторепортаж з Ланжерону та льодяного покриву зробило "Суспільне. Одеса".

Лід укив пляж Ланжерона в Одесі Фото: Суспільне Одеса

Лід покрив одеський пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

На кадрах видно, як лід покриває металеві поручні, доріжки та прогулянкові зони. Також відомі локації на Ланжероні були покриті льодяним шаром.

Лід покрив одеський пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

Лід покрив одеський пляж Ландерон Фото: Суспільне Одеса

