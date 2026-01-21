В Хмельницком протесты из-за "несправедливых" отключений: мужчина угрожал гранатой (фото)

Жители Хмельницкого вышли на митинг возле местной филармонии. Один из протестующих, который требовал ответов от власти, угрожал гранатой и оружием. Его арестовали.

"Хмельничане вышли на митинг против несправедливых графиков отключений света. Протестующие собираются возле Филармонии. По информации СМИ, их количество растет", — говорится в сообщении местного Telegram-канала "Хмельницкий LIVE".

По состоянию на 17:00 к акции присоединились почти 50 человек. Участники митинга перекрыли движение, в том числе и для общественного транспорта, который задерживается на час.

Утром в АО "Хмельницкоблэнерго" обнародовали обновленный график почасовых отключений электроэнергии 21 января на Хмельнитчине, который был введен из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Как сообщили журналисты "Суспільного", участники акции пошли к Хмельницкой областной военной администрации, чтобы получить объяснения, почему такой график отключения электроэнергии. Когда к ним никто не вышел, они направились к зданию облэнерго.

По состоянию на 18:20 участников акции собралось уже более 150 человек. Они находятся на разных локациях города — рядом с площадью Независимости и на двух перекрестках по улице Каменецкой.

На видео с места происшествия слышно мужчину, который угрожал бросить гранату и открыть огонь. Впоследствии на место прибыла Нацполиция, которая и задержала мужчину.

Во время задержания он сказал, что получил ранение на войне. Голос за кадром говорит, что у него несколько гранат и пистолет.

По состоянию на утро 21 января в столице без тепла оставались около 4000 домов, а без света — около 60% жилого фонда.