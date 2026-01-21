У Хмельницькому протести через "несправедливі" відключення: чоловік погрожував гранатою (фото)

Жителі Хмельницького вийшли на мітинг біля місцевої філармонії. Один із протестувальників, який вимагав відповідей від влади, погрожував гранатою та зброєю. Його заарештували.

"Хмельничани вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень світла. Протестувальники збираються біля Філармонії. За інформацією ЗМІ, їхня кількість зростає", – йдеться у повідомленні місцевого Telegram-каналу "Хмельницький LIVE".

Станом на 17:00 до акції долучилися майже 50 людей. Учасники мітингу перекрили рух, зокрема й для громадського транспорту, який затримується на годину.

Зранку в АТ "Хмельницькобленерго" оприлюднили оновлений графік погодинних відключень електроенергії 21 січня на Хмельниччині, який був запроваджений через масовані атаки РФ по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомили журналісти "Суспільного", учасники акції пішли до Хмельницької обласної військової адміністрації, щоб отримати пояснення, чому такий графік відключення електроенергії. Коли до них ніхто не вийшов, вони попрямували до будівлі обленерго.

Відео дня

Станом на 18:20 учасників акції зібралось вже понад 150 людей. Вони знаходяться на різних локаціях міста — поруч із майданом Незалежності та на двох перехрестях по вулиці Кам'янецькій.

На відео з місця події чути чоловіка, який погрожував кинути гранату та відкрити вогонь. Згодом на місце прибула Нацполіція, яка і затримала чоловіка.

Під час затримання він сказав, що отримав поранення на війні. Голос за кадром каже, що в нього кілька гранат та пістолет.

Нагадаємо, кияни у соцмережах показали, як виживають у мороз без світла, води та опалення.

Станом на ранок 21 січня в столиці без тепла залишалися близько 4000 будинків, а без світла — близько 60% житлового фонду.