Польша хочет возобновить авиасообщение с Украиной: эксперт ответил, за сколько времени это возможно

Польская национальная авиакомпания LOT Polish Airlines объявила о готовности к возобновлению авиасообщения с Украиной. Речь идет о запуске регулярных пассажирских рейсов.

Из-за этого в Украине снова начали говорить о том, когда возобновление авиарейсов снова будет возможным. Эксперт объяснил в комментарии ТСН, когда это может произойти и при каких обстоятельствах.

Авиационный эксперт Валерий Романенко пояснил, что подобные заявления от польской компании пока являются лишь "протоколом о намерениях". Поляки лишь засвидетельствовали свои намерения к восстановлению авиасообщения, однако рисковать это делать до тех пор, пока идет война, не будут.

"Польская авиакомпания сделала это заявление, чтобы засвидетельствовать, что у нее нет никаких противопоказаний, но заниматься возобновлением полетов, пока идет война, никто не будет", — отметил Романенко.

В LOT Polish Airlines подчеркнули, что работа по восстановлению сообщения с Украиной стартует тогда, когда воздушное пространство над страной будет признано безопасным для полетов гражданской авиации. Если будет установлен надежный мир и будут все необходимые разрешения, возобновить рейсы в Киев и Львов смогут в течение шести недель.

По словам Романенко, что главным условием для авиакомпаний, которые хотят возобновить сообщение, является заключение новых договоров. На это понадобится немало времени, поскольку перевозчики стремятся получить самые выгодные условия для себя. Поэтому сейчас фактически это "становление в виртуальную очередь".

"Пока идет война, все, что говорят о возобновлении полетов — это информационный шум", — подчеркнул авиационный эксперт.

Напомним, в августе 2025 года бывший и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко в комментарии изданию "Телеграф" объяснял, почему львовский аэропорт не возобновил авиарейсы.

В мае 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа готовится к восстановлению авиасообщения с Украиной: объяснил, когда это произойдет.