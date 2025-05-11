Европа готовится к восстановлению авиасообщения с Украиной: Стармер рассказал, когда это произойдет
Эксперты из Великобритании уже работают на местах над восстановлением авиарейсов в Украину, чтобы способствовать восстановлению экономики разрушенного войной государства и воссоединению разлученных из-за войны украинских семей.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передал сайт британского правительства 10 мая.
Чиновник раскрыл некоторые детали по теме восстановления гражданских авиарейсов в Украине после встречи "Коалиции желающих", которая состоялась в том числе при его участии 10 мая.
"Мы хотим помочь Украине смотреть в будущее с уверенностью, поэтому мы работаем над стимулированием экономики Украины", — подчеркнул Стармер.
По его словам, Великобритания считает очень важным вопрос восстановления авиарейсов с Украиной. Пока британские специалисты работают над этим, самого восстановления сообщения стоит ожидать не раньше достижения прекращения огня.
"Это займет время, но это будет огромный момент в восстановлении экономики Украины, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединению семей, разделенных этой войной", — отметил Стармер.
Также британский премьер-министр отметил, что благодаря соглашению о 100-летнем партнерстве, договоренностях с Соединенными Штатами Америки о полезных ископаемых и самой "Коалиции желающих" лидеры формируют "основу для мира в Украине", чтобы поддержать "лучшее будущее украинского народа".
Аэропорт во Львове готовится к возобновлению работы
В марте гендиректор львовского аэропорта Татьяна Романовская заявила, что аэропорт готовится к восстановлению гражданских авиарейсов: речь идет сейчас о регулярном сообщении из Львова.
По ее словам, Международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого может заработать уже в мае или летом. Такие компании как Wizz Air, Air Baltic, "Турецкие авиалинии, Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT уже выразили готовность к возобновлению полетов из Украины.
Отметим, что в октябре 2024 года в Офисе президента рассказали, что может заработать также аэропорт в Ужгороде: он может обслуживать нерегулярные чартерные рейсы.
Напомним, 18 апреля СМИ сообщили, какая страна раньше всех может возобновить авиасообщение с Украиной.