Європа готується до відновлення авіасполучення з Україною: Стармер розповів, коли це відбудеться
Експерти з Великої Британії вже працюють на місцях над відновленням авіарейсів до України, аби сприяти відновленню економіки поруйнованої війною держави та возз'єднанню розлучених через війну українських родин.
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передав сайт британського уряду 10 травня.
Посадовець розкрив деякі деталі щодо теми відновлення цивільних авіарейсів в Україні після зустрічі "Коаліції охочих", яка відбулася в тому числі за його участі 10 травня.
"Ми хочемо допомогти Україні дивитися в майбутнє з упевненістю, тому ми працюємо над стимулюванням економіки України", — підкреслив Стармер.
За його словами, Велика Британія вважає дуже важливим питання відновлення авіарейсів з Україною. Поки британські фахівці працюють над цим, самого відновлення сполучення варто очікувати не раніше досягнення припинення вогню.
"Це займе час, але це буде величезний момент у відновленні економіки України, підвищенні довіри інвесторів та допомозі возз'єднанню сімей, розділених цією війною", — зазначив Стармер.
Також британський прем'єр-міністр зауважив, що завдяки угоді про 100-річне партнерство, домовленостях зі Сполученими Штатами Америки про корисні копалини та самій "Коаліції охочих" лідери формують "основу для миру в Україні", аби підтримати "краще майбутнє українського народу".
Аеропорт у Львові готується до відновлення роботи
У березні гендиректорка львівського аеропорту Тетяна Романовська заявила, що летовище готується до відновлення цивільних авіарейсів: йдеться наразі про регулярне сполучення зі Львова.
За її словами, Міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького може запрацювати вже у травні або ж влітку. Такі компанії як Wizz Air, Air Baltic, "Турецькі авіалінії, Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT вже висловили готовність до відновлення польотів з України.
Зазначимо, що у жовтні 2024 року в Офісі президента розповіли, що може запрацювати також аеропорт в Ужгороді: він може обслуговувати нерегулярні чартерні рейси.
Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ повідомили, яка країна раніше за всіх може відновити авіасполучення з Україною.