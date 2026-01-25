Польща хоче відновити авіасполучення з Україною: експерт відповів, за скільки часу це можливо

Польська національна авіакомпанія LOT Polish Airlines оголосила про готовність до відновлення авіасполучення з Україною. Йдеться про запуск регулярних пасажирських рейсів.

Через це в Україні знову почали говорити про те, коли відновлення авіарейсів знову буде можливим. Експерт пояснив у коментарі ТСН, коли це може статися та за яких обставин.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив, що подібні заяви від польської компанії наразі є лише "протоколом про наміри". Поляки лише засвідчили свої наміри до відновлення авіасполучення, однак ризикувати це робити доти, доки триває війна, не буде.

"Польська авіакомпанія зробила цю заяву, щоб засвідчити, що у неї немає жодних протипоказань, але займатися відновленням польотів, допоки триває війна, ніхто не буде", — зазначив Романенко.

У LOT Polish Airlines підкреслили, що робота з відновлення сполучення з Україною стартує тоді, коли повітряний простір над країною буде визнано безпечним для польотів цивільної авіації. Якщо буде встановлено надійний мир й будуть усі потрібні дозволи, відновити рейси до Києва та Львова зможуть упродовж шести тижнів.

За словами Романенка, що головною умовою для авіакомпаній, які хочуть відновити сполучення, є укладання нових договорів. На це знадобиться чимало часу, оскільки перевізники прагнуть здобути найвигідніші умови для себе. Тож зараз фактично це "ставання у віртуальну чергу".

"Поки йде війна, все, що кажуть про відновлення польотів — це інформаційний шум", — наголосив авіаційний експерт.

Нагадаємо, у серпні 2025 року колишній в.о. міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко в коментарі виданню "Телеграф" пояснював, чому львівський аеропорт не відновив авіарейси.

У травні 2025 року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Європа готується до відновлення авіасполучення з Україною: пояснив, коли це відбудеться.