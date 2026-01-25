Временное потепление уже с понедельника: Диденко рассказала, когда в Украину вернутся морозы

Следующая ночь будет последней морозной — температура будет достигать -8 в большинстве регионов, а на северо-востоке будет до -8-14 градусов.

В то же время с понедельника можно ожидать потепления, которое, правда, продлится недолго. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных а южных областях ночью температура будет около нуля, возможна даже плюсовая температура.

Зато днем ожидается потепление: на западе и юге температура будет доходить до +5, в других регионах — от -5 до 0. Также на юге, части севера и в центре ожидается снег и мокрый снег.

Диденко также предупредила о сильном ветре, который будет в понедельник.

В Киеве в понедельник будет облачно, возможен небольшой мокрый снег или даже ледяной дождь.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет до -10 градусов, днем — -2-4 градуса.

Відео дня

"Вся следующая неделя обещает быть в Украине теплой и влажной. А вот с 31 января-1 февраля, по предварительным прогнозам, снова вероятно ощутимое похолодание", — предупредила Диденко.

В то же время в Гидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине

26 января в юго-западной части, в Черкасской и Кировоградской областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м, в течение суток (днем и в Житомирской, Киевской и Херсонской областях) гололед.

Там ожидают, что следующие сутки пройдут без осадков на востоке и западе, тогда как в других регионах возможен снег или дождь.

Температура на востоке, северо-востоке страны ночью будет достигать -12-17 и днем -7-12. В южных, западных и Винницкой областях ночью от -4 до +1, днем от -2 +3 (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью 0+5, днем +4+9), на остальной территории ночью -5-10, днем от -4 до +1.

Ранее эколог Александр Соколенко предупредил, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.

Также Фокус писал, что в Центральной Европе в течение недели фиксировали существенное повышение температуры воздуха. Из-за этого можно надеяться, что в Украине тоже закончатся морозы.