Тимчасове потепління вже з понеділка: Діденко розповіла, коли в Україну повернуться морози

Наступна ніч буде останньою морозною — температура сягатиме -8 у більшості регіонів, а на північному сході буде до -8-14 градусів.

Водночас з понеділка можна очікувати потепління, яке, щоправда, триватиме недовго. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У західних а південних областях вночі температура буде біля нуля, можлива навіть плюсова температура.

Натомість вдень очікується потепління: на заході та півдні температура доходитиме до +5, в інших регіонах — від -5 до 0. Також на півдні, частині півночі і в центрі очікується сніг та мокрий сніг.

Діденко також попередила про сильний вітер, який буде в понеділок.

У Києві в понеділок буде хмарно, можливий невеликий мокрий сніг чи навіть льодяний дощ.

Температура повітря у столиці найближчої ночі буде до -10 градусів, вдень — -2-4 градуси.

Відео дня

"Увесь наступний тиждень обіцяє бути в Україні теплим та вологим. А ось із 31 січня-1 лютого, за попередніми прогнозами, знову ймовірне відчутне похолодання", — попередила Діденко.

Водночас у Гідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні

26 січня у південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, впродовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь.

Там очікують, що наступна доба мине без опадів на сході та заході, тоді як в інших регіонах можливий сніг чи дощ.

Температура на сході, північному сході країни вночі сягатиме -12-17 та вдень -7-12. У південних, західних та Вінницькій областях вночі від -4 до +1, вдень від -2 +3 (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0+5, вдень +4+9), на решті території вночі -5-10, вдень від -4 до +1.

Раніше еколог Олександр Соколенко попередив, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Також Фокус писав, що у Центральній Європі впродовж тижня фіксували суттєве підвищення температури повітря. Через це можна сподіватися, що в Україні теж скінчаться морози.