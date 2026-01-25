На Прикарпатье во время фестиваля сильно били палками и хлестали лошадей: зоозащитники обратились в полицию (видео)

На Ивано-Франковщине во время фестиваля "Коні Бойківщини" лошадей заставляли таскать огромные бревна, что сопровождалось сильными ударами палками и плетьми.

Все это происходило в рамках фестиваля в селе Пороги Ивано-Франковской области, который проходил 24-25 января. Об этом сообщили в зоозащитной организации UAnimals.

В программе зимнего действа были конные соревнования с привлечением лошадей, во время которых и были замечены факты жестокого обращения с животными. На это отреагировали неравнодушные люди, которые обратились к правоохранителям. Однако, как рассказала волонтер Анджелика Лещенко, полиция сначала не увидела в избиении жестокого обращения с лошадьми.

"В побоях нет ничего веселого. Это не развлекательное зрелище, это жестокость и издевательство!", — отметили в зоозащитной организации.

Издевательства над лошадьми на Ивано-Франковщине: реакция полиции

Зоозащитники также отметили, что подали заявление в правоохранительные органы из-за инцидента.

Вскоре в полиции Ивано-Франковской области отреагировали на событие. Там сообщили, что начали проверку по факту возможного жестокого обращения с животными во время фестиваля в селе Пороги.

"Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия", — отметили правоохранители.

Около 23:20 часов в Telegram-канале полиции Ивано-Франковской области информировали, что правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в селе Пороги.

"По данному факту начато уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными)", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

