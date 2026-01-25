На Прикарпатті під час фестивалю сильно били палками та шмагали коней: зоозахисники звернулися до поліції (відео)

На Івано-Франківщині під час фестивалю "Коні Бойківщини" коней змушували тягати величезні колоди, що супроводжувалося сильними ударами палицями та батогами.

Все це відбувалося у межах фестивалю у селі Пороги Івано-Франківської області, що проходив 24-25 січня. Про це повідомили у зоозахисній організації UAnimals.

У програмі зимового дійства були кінні змагання із залученням коней, під час яких і були помічені факти жорстокого поводження з тваринами. На це відреагували небайдужі люди, які звернулися до правоохоронців. Проте, як розповіла волонтерка Анджеліка Лещенко, поліція спершу не побачила у побитті жорстокого поводження з конями.

"У побоях немає нічого веселого. Це не розважальне видовище, це жорстокість і знущання!", — наголосили у зоозахисній організації.

Відео дня

Знущання з коней на Івано-Франківщині: реакція поліції

Зоозахисники також зазначили, що подали заяву до правоохоронних органів через інцидент.

Невдовзі у поліції Івано-Франківської області відреагували на подію. Там повідомили, що розпочали перевірку за фактом можливого жорстокого поводження з тваринами під час фестивалю у селі Пороги.

"Наразі правоохоронці проводять перевірку, встановлюють усі обставини події", — зазначили правоохоронці.

Близько 23:20 години у Telegram-каналі поліції Івано-Франківщини інформували, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у селі Пороги.

"За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами)", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Поліція встановлює усі обставини інциденту.

Раніше у поліції розповідали, що в Івано-Франківську комунальника побили битою.

Нагадаємо, 7 січня у Державному бюро розслідувань повідомили, що на Прикарпатті катували чоловіка у ТЦК.