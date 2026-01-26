Температура поднимется до +6: сколько продлится потепление в Украине
Уже с 27 января в Украине наступит настоящее потепление. А 28-29 января в большинстве регионов днем будет плюсовая температура.
В то же время завтра ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. О погоде на ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Самая теплая погода 27 января будет на западе — днем до +1+6. В южной части Украины будет +1+3 градуса, на Запорожье -2-5 градусов, в Крыму +3+6 градусов.
В восточной части будет холоднее всего, до -5-9 градусов. В центральных областях ожидается от 0 до -5. В северных областях на Житомирщине и Киевщине около нуля, а на Черниговщине и Сумщине будут сохраняться морозы до -3-6 градусов.
По всей Украине будет облачно, возможен мокрый снег или дождь, только на востоке не будет существенных осадков.
Также Диденко предупредила о сильном ветре, который будет в течение дня.
В Киеве 27 января ожидается мокрый снег или ледяной дождь, вероятен гололед.
28-29 января будет плюсовая температура
Зато 28-29 января по всей Украине в дневные часы будет преобладать плюсовая температура воздуха.
Однако уже с 30 числа начнется снижение температуры воздуха до умеренных и местами сильных морозов. Ожидается, что новое похолодание продержится до 4 февраля.
Прогноз от Гидрометцентра
В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили, что температура ночью на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине будет достигать -11-16, днем — -3-8.
На остальной территории ожидается небольшой мокрый снег и дождь; в центральных, большинстве северных и южных областей гололед.
Температура ночью и днем составит от 0 до 5, на западе страны от -2 до +3, а на Закарпатье и юге Одесской области днем до +6. В Крыму температура поднимется до +12.
На дорогах во всех регионах, кроме юга, ожидается гололедица.
Ранее эколог Александр Соколенко предупредил, что на смену южным циклонам с арктическим холодом, на Украину со стороны России надвигается Сибирский антициклон, который еще больше усилит морозы в стране.
Ранее Наталка Диденко прогнозировала потепление, которое, правда, будет недолгим. В конце недели температура снова существенно снизится.