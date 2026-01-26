Температура підніметься до +6: скільки триватиме потепління в Україні

Вже з 27 січня в Україні настане справжнє потепління. А 28-29 січня в більшості регіонів вдень буде плюсова температура.

Водночас завтра очікуються опади — мокрий сніг та дощ. Про погоду на найближчі дні розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Найтепліша погода 27 січня буде на заході — вдень до +1+6. У південній частині України буде +1+3 градуси, на Запоріжжі -2-5 градусів, в Криму +3+6 градусів.

У східній частині буде найхолодніше, до -5-9 градусів. У центральних областях очікується від 0 до -5. У північних областях на Житомирщині та Київщині близько нуля, а на Чернігівщині та Сумщині зберігатимуться морози до -3-6 градусів.

По всій Україні буде хмарно, можливий мокрий сніг чи дощ, лише на сході не буде істотних опадів.

Відео дня

Також Діденко попередила про сильний вітер, який буде впродовж дня.

У Києві 27 січня очікується мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь.

28-29 січня буде плюсова температура

Натомість 28-29 січня по всій Україні у денні години переважатиме плюсова температура повітря.

Однак вже з 30 числа розпочнеться зниження температури повітря до помірних та подекуди сильних морозів. Очікується, що нове похолодання протримається до 4 лютого.

Прогноз від Гідрометцентру

Водночас в Українському гідрометеорологічному центрі попередили, що температура вночі на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині сягатиме -11-16, вдень — -3-8.

На решті території очікується невеликий мокрий сніг та дощ; в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь.

Температура вночі та вдень складатиме від 0 до-5, на заході країни від -2 до +3, а на Закарпатті та півдні Одещини вдень до +6. У Криму температура підніметься до +12.

На дорогах в усіх регіонах, крім півдня, очікується ожеледиця.

Раніше еколог Олександр Соколенко попередив, що на зміну південним циклонам з арктичним холодом, на Україну з боку Росії насувається Сибірський антициклон, який ще більше посилить морози в країні.

Раніше Наталка Діденко прогнозувала потепління, яке, щоправда, буде недовгим. Наприкінці тижня температура знову суттєво знизиться.