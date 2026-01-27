Прокремлевский проект: в ВРУ призвали наложить санкции на мультфильм "Маша и медведь"

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал ограничить детям доступ к соцсетям, как это сделали во Франции и Австралии.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос") заявил, что в Украине необходимо наложить санкции на мультик "Маша и медведь" и другие российские продукты, а также установить возрастные ограничения для пользования соцсетями. Об этом Юрчишин написал в своем Telegram-канале.

Юрчишин привел примеры тех стран, которые ограничили доступ к соцсетям детям.

"Франция, Дания и другие северные страны, а еще Австралия видят реальную угрозу от РФ и Китая. И они замечают культурную экспансию России. А мы — нет", — написал Юрчишин.

Нардеп сообщил, что Украина должна быть на острие решений по безопасности, потому что "за нашими детьми больше всего охотится Россия", используя алгоритмы и возможности соцсетей.

"А у нас прокремлевский проект "Маша и медведь" до сих пор не под санкциями. А у нас тикток с ботофермами и ИИ-фейками. А у нас телеграмм, через который дети покупают наркотики и закладывают взрывчатку по заказу ФСБшников. И да, это мы сейчас в состоянии войны с РФ, а не европейцы", — написал он.

Юрчишин назвал "Машу и медведя" прокремлевским проектом Фото: Скриншот

По мнению нардепа, государство должно наложить санкции на все российские медиапродукты, в частности "Машу и медведь", установить возрастные ограничения на пользование соцсетями. составлять возрастные ограничения для пользования соцсетями и начать стратегическую работу "в долгую". Это, по словам Юрчишина, развитие критического мышления (различать фейки и манипуляции от фактов) и цифровое образование детей.

Напомним, ранее режиссер-мультипликатор, автор анимации "Мавка. Лесная песня" Олег Маламуж рассказал, чем плох российский мультик "Маша и медведь".

А соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Соломия Хома сообщила, что российские информационные атаки в украинских соцсетях стали значительно сложнее и профессиональнее, из-за чего фейковые страницы все труднее отличить от настоящих.