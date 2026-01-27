Прокремлівський проект: у ВРУ закликали накласти санкції на мультфільм "Маша та ведмідь"

Також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав обмежити дітям доступ до соцмереж, як це зробили у Франції та Австралії.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") заявив, що в Україні необхідно накласти санкції на мультик "Маша і ведмідь" та інші російські продукти, а також встановити вікові обмеження для користування соцмережами. Про це Юрчишин написав у своєму Telegram-каналі.

Юрчишин навів приклади тих країн, які обмежили доступ до соцмереж дітям.

"Франція, Данія та інші північні країни, а ще Австралія бачать реальну загрозу від РФ та Китаю. І вони помічають культурну експансію Росії. А ми – ні", - написав Юрчишин.

Нардеп повідомив, що Україна має бути на вістрі безпекових рішень, бо "за нашими дітьми найбільше полює Росія", використовуючи алгоритми та можливості соцмереж.

Відео дня

"А в нас прокремлівський проект "Маша і ведмідь" досі не під санкціями. А в нас тікток із ботофермами та ШІ-фейками. А в нас телеграм, через який діти купують наркотики та закладають вибухівки на замовлення ФСБшників. І так, це ми зараз в стані війни з РФ, а не європейці", — написав він.

Юрчишин назвав "Машу та ведмедя" прокремлівським проектом Фото: Скріншот

На думку нардепа, держава має накласти санкції на всі російські медіапродукти, зокрема "Машу та ведмідь", встановити вікові обмеження на користування соцмережами. становити вікові обмеження для користування соцмережами та почати стратегічну роботу "в довгу". Це, за словами Юрчишина, розвиток критичного мислення (розрізняти фейки та маніпуляції від фактів) та цифрова освіта дітей.

Нагадаємо, раніше режисер-мультиплікатор, автор анімації "Мавка. Лісова пісня" Олег Маламуж розповів, чим поганий російський мультик "Маша та ведмідь".

А співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці Соломія Хома повідомила, що російські інформаційні атаки в українських соцмережах стали значно складнішими й професійнішими, через що фейкові сторінки дедалі важче відрізнити від справжніх.