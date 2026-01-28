В Одессе пляжи усеяны мертвыми морскими коньками (видео)

Одесситы публикуют жуткие кадры с таких известных одесских пляжей, как Ланжерон. На побережье волны выбросили десятки мертвых морских коньков.

Видео обнародовали в соцсетях. Автор ролика предположил, что гибель морских животных — это последствия экологической катастрофы, ведь в море вблизи Одессы попадают вредные для морской фауны вещества в результате обстрелов россиян.

"Я не знаю это экологическая катастрофа или нет, но то, что весь берег усеян погибшими морскими коньками — это не есть хорошо. Прорыв Херсонской плотины, разлив масла вдоль побережья, танкеры с нефтью, постоянные... Скоро мы и дельфинов не увидим в Черном море", — написал пользователь Threads.

В Черном море распространен Морской конек обыкновенный (Hippocampus hippocampus), занесенный в Красную книгу Украины. В комментариях люди написали, что очень радовались, когда кузнечики вернулись к побережью Одессы, но сейчас россияне разрушают экосистему Черного моря:

Подрыв Каховской ГЭС — это катастрофа планетарного масштаба, которую они устроили сознательно. Тысячи погибших морских коньков на песке, дельфины, выбрасываемые на берег из-за разорванных сонарами легких, тонны нефти в дельте Дуная и на одесских пляжах. Это не случайность. Это их природа, оставлять после себя выжженную пустыню и мертвую воду. Они ненавидят все живое. Они боятся нашей свободы, но еще больше они ненавидят саму нашу землю, которая их никогда не примет.

Я плачу. Мы конька в море впервые увидели 7-8 лет назад. Очень радовались, что они вернулись.

Это не война — это экоцид и геноцид. Это уничтожение самой жизни. Посмотрите на наши берега. Они больше не пахнут морем. Они пахнут мазутом, гнилью и смертью. То, что сейчас происходит с Черным морем — это приговор русскому миру, который, как саранча, уничтожает все, до чего может дотянуться.

Как жаль... Морские коньки — очень чувствительные к состоянию воды существа.

Фокус писал, что в Черном море зафиксировали утечку подсолнечного масла из-за разрушения резервуаров. 20 декабря россияне обстреляли терминал Allseeds в порту "Южный". Во время ракетно-дроновой атаки были повреждены емкости с подсолнечным маслом.

Напомним, что 24 декабря на пляжах "Дельфин" и "Ланжерон" в Одессе обнаружили темные пятна неизвестного происхождения, которые могут иметь нефтяную природу. Кроме того, на берегу обнаружены погибшие птицы.