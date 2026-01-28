В Одесі пляжі всіяні мертвими морськими кониками (відео)

Одесити публікують моторошні кадри з таких відомих одеських пляжів, як Ланжерон. На узбережжі хвилі викинули десятки мертвих морських коників.

Відео оприлюднили у соцмережах. Автор ролику припустив, що загибель морських тварин – це наслідки екологічної катастрофи, адже у море поблизу Одеси потрапляють шкідливі для морської фауни речовини внаслідок обстрілів росіян.

"Я не знаю це екологічна катастрофа чи ні, але те, що весь берег усіяний загиблими морськими кониками — це не є добре. Прорив Херсоньскої плотини, розлив масла вдоль узбережжя, танкери з нафтою, постійні… Скоро ми і дельфінів не побачимо в Чорному морі", — написав користувач Threads.

У Чорному морі поширений Морський коник звичайний (Hippocampus hippocampus), занесений до Червоної книги України. В коментарях люди написали, що дуже раділи, коли коники повернулись до узбережжя Одеси, але зараз росіяни руйнують екосистему Чорного моря:

Відео дня

Підрив Каховської ГЕС — це катастрофа планетарного масштабу, яку вони влаштували свідомо. Тисячі загиблих морських коників на піску, дельфіни, що викидаються на берег через розірвані сонарами легені, тонни нафти в дельті Дунаю та на одеських пляжах. Це не випадковість. Це їхня природа, залишати після себе випалену пустелю і мертву воду. ​Вони ненавидять усе живе. Вони бояться нашої свободи, але ще більше вони ненавидять саму нашу землю, яка їх ніколи не прийме.

Я плачу. Ми коника в морі вперше побачили 7-8 років тому. Дуже раділи, що вони повернулись.

Це не війна — це екоцид і геноцид. Це нищення самого життя. ​Подивіться на наші береги. Вони більше не пахнуть морем. Вони пахнуть мазутом, гниллю і смертю.Те,що зараз відбувається з Чорним морем — це вирок руському міру, який, наче сарана, знищує все, до чого може дотягнутися.

Як шкода… Морські коники - дуже чутливі до стану води істоти.

Фокус писав, що у Чорному морі зафіксували витік соняшникової олії через руйнування резервуарів. 20 грудня росіяни обстріляли термінал Allseeds у порту "Південний". Під час ракетно-дронової атаки зазнали пошкоджень місткості із соняшниковою олією.

Нагадаємо, що 24 грудня на пляжах "Дельфін" та "Ланжерон" в Одесі виявили темні плями невідомого походження, які можуть мати нафтову природу. Крім того, на березі виявлено загиблих птахів.