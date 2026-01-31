В небе над Киевской областью и столицей виднеется яркое свечение: что это такое (фото)

Вечером 30 января в небе над Киевской областью жители наблюдают редкое природное явление — лунное гало.

"Над Киевом можно наблюдать лунное гало", — говорится в подписи к фотографиям местных телеграмм-каналов Киевщины.

Лунное гало над Киевской областью Фото: Соцмережі

Лунное гало выглядит как большое яркое кольцо вокруг Луны. Оно возникает из-за преломления света в кристаллах льда, находящихся в верхних слоях атмосферы.

Лунное гало над Киевской областью 30 января Фото: Соцмережі

Специалисты объясняют, что для появления такого явления необходимо сочетание яркой Луны и тонких облаков из ледяных частиц. Именно при таких условиях свет образует характерный световой круг.

При благоприятной погоде яркое лунное гало в Украине можно увидеть примерно 10-20 раз в год.

Напомним, 20 января в небе над Украиной наблюдалось яркое полярное сияние.

Фокус также писал о том, что в разных регионах Великобритании в один день зафиксировали сразу два необычных природных явления.