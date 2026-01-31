У небі над Київською областю та столицею видніється яскраве світіння: що це таке (фото)

Надвечір 30 січня у небі над Київською областю мешканці спостерігають рідкісне природнє явище — місячне гало.

"Над Києвом можна спостерігати місячне гало", — йдеться у підписі до свтілин місцевих телеграм-каналів Київщини.

Місячне гало над Київською областю Фото: Соцмережі

Місячне гало виглядає як велике яскраве кільце навколо Місяця. Воно виникає через заломлення світла в кристалах льоду, які перебувають у верхніх шарах атмосфери.

Місячне гало над Київщиною 30 січня Фото: Соцмережі

Фахівці пояснюють, що для появи такого явища необхідне поєднання яскравого Місяця та тонких хмар із крижаних частинок. Саме за таких умов світло утворює характерне світлове коло.

За сприятливої погоди яскраве місячне гало в Україні можна побачити приблизно 10-20 разів на рік.

Нагадаємо, 20 січня у небі над Україною спостерігалось яскраве полярне сяйво.

