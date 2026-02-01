Четыре Луны были замечены над Одессой: как объясняют этот феномен ученые (фото, видео)

Жители Одессы зафиксировали на фото над небом города аж четыре спутника Земли. В то же время в соцсетях говорят, что причиной этого является известный феномен, давно известный ученым и специалистам.

Первые фотографии с этим атмосферным явлением начали публиковать местные паблики после 19:00. На фото можно увидеть, что рядом с основным источником света, в котором видны контуры спутника Земли, за ним также присутствуют три другие фигуры.

Над Одессой зафиксировали аж четыре Луны Фото: Telegram

Одесситы зафиксировали аж четыре луны над небом города Фото: Telegram

В то же время в соцсетях предполагают, что этому есть довольно простое объяснение. На самом деле, всего есть только один спутник Земли, тогда как остальные три являются ничем иным как отражением небесного тела через процессы преломления и отражения света в атмосферу.

"Это редкое атмосферное явление: лунный свет преломляется и отражается в кристаллах льда в воздухе", — пишет один из одесских пабликов.

Что говорят ученые

Ученые знают это редкое явление, которое называют"парселеном" (parselene). Его суть заключается в том, что при попадании света на поверхность Луны, оно в земной атмосфере претерпевает преломления и отражения от поверхности атмосферы и озонового слоя.

"Параселены образуются вследствие преломления света в шестиугольных, пластинчатых кристаллах льда, которые обычно зависают в тонких высоких облаках — перистых или перисто-слоистых. Эти кристаллы действуют как крошечные призмы, отклоняя лунный свет примерно на 22°. Параселены расположены на той же высоте над горизонтом, что и сама Луна, а их вертикальная протяженность зависит от колебаний кристаллов льда: чем больше кристаллы, тем выше выглядят параселены", — указывают специалисты.

