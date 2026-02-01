Чотири Місяці було помічено над Одесою: як пояснюють цей феномен учені (фото, відео)

Мешканці Одеси зафіксували на фото над небом міста аж чотири супутники Землі. Водночас у соцмережах кажуть, що причиною цього є відомий феномен, що давно відомий вченим і фахівцям.

Перші світлини з цим атмосферним явищем почали публікувати місцеві пабліки після 19:00. На фото можна побачити, що поруч з основним джерелом світла, у якому видно контури супутника Землі, за ним також присутні три інші фігури.

Над Одесою зафіксували аж чотири Місяці Фото: Telegram

Одесити зафіксували аж чотири місяця над небом міста Фото: Telegram

Водночас у соцмережах припускають, що цьому є доволі просте пояснення. Насправді, всього є лише один супутник Землі, тоді як інші три є нічим іншим як відображенням небесного тіла через процеси заломлення та відбиття світла у атмосферу.

"Це рідкісне атмосферне явище: місячне світло заломлюється та відбивається в кристалах льоду в повітрі", — пише один з одеських пабліків.

Що кажуть науковці

Вчені знають це рідкісне явище, яке називають "парселеном" (parselene). Його суть полягає в тому, що під час потрапляння світла на поверхню Місяця, воно в земній атмосфері зазнає заломлень та відбиття від поверхні атмосфери та озонового шару.

Відео дня

"Параселени утворюються внаслідок заломлення світла в шестикутних, пластинчастих кристалах льоду, які зазвичай зависають у тонких високих хмарах — перистих або перисто-шаруватих. Ці кристали діють як крихітні призми, відхиляючи місячне світло приблизно на 22°. Параселени розташовані на тій самій висоті над горизонтом, що й сам Місяць, а їхня вертикальна протяжність залежить від коливань кристалів льоду: чим більші кристали, тим вищими виглядають параселени", — вказують фахівці.

Раніше Фокус розповідав про те, як альпініст під час сходження зафіксував рідкісне явище. Ученим відоме явище, яке доволі рідко трапляється в природі, коли з вершини однієї гори видно, як друга вершина почаинає сяяти світлом.

Згодом стало відомо, як рожевий туман налякав британців. Жителі Великої Британії були спантеличені рідкісним погодним явищем, яке перетворило грудневе небо на яскраво-рожевий колір.