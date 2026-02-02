"Чтобы уменьшить риски": эксперт объяснил, как энергетика Украины изменится навсегда (видео)

В ближайшие годы украинскую энергетику будут обновлять за счет газовой электрогенерации вместо старых угольных ТЭС. Прежде всего будет развиваться "управляемая" электрогенерация.

То есть та, которая генерирует электроэнергию, когда нужно, а не когда может: такие как солнечные или ветровые электростанции, заявил в комментарии "Киев24" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Это прежде всего газосжигательная генерация, которой мы в следующие 3-5 лет будем стараться много построить. Потому что она, во-первых, относительно экологически нейтральна, в отличие от угольной", — сказал Харченко.

Он подчеркнул, что в ЕС действуют жесткие экологические нормы, поэтому строить новые угольные электростанции, находясь на пути к членству в ЕС, нет смысла. Да и финансирование под них будет получить труднее.

"Эта газовая генерация не будет, в отличие от советских времен, строиться где-то в полях огромными объектами. Она будет строиться в непосредственной близости к городам, или в городах, где есть соответствующие площадки. Для того, чтобы приблизиться к потребителю. Для того, чтобы уменьшить риски", — пояснил эксперт.

Кроме того Харченко отметил, что новые электростанции будут "качественно защищены", учитывая военные риски.

