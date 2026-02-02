"Щоб зменшити ризики": експерт пояснив, як енергетика України зміниться назавжди (відео)

У найближчі роки українську енергетику віновлюватимуть за рахунок газової електрогенерації замість старих вугільних ТЕС. Насамперед буде розвиватися "керована" електрогенерація.

Тобто та, яка генерує електроенергію, коли потрібно, а не коли може: такі як сонячні чи вітрові електростанції, заявив в коментарі "Київ24" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Це перш за все газоспалювальна генерація, якої ми в наступні 3-5 років будемо намагатися багато побудувати. Тому що вона, по-перше, відносно екологічно нейтральна, на відміну від вугільної", — сказав Харченко.

Він підкреслив, що в ЄС діють жорсткі екологічні норми, тож будувати нові вугільні електростанції, перебуваючи на шляху до членства в ЄС, немає сенсу. Та й фінансування під них буде отримати важче.

Відео дня

"Ця газова генерація не буде, на відміну від радянських часів, будуватися десь в полях величезними об'єктами. Вона буде будуватися у безпосередній близькості до міст, або в містах, де є відповідні майданчики. Для того, щоб наблизитися до споживача. Для того, щоб зменшити ризики", — пояснив експерт.

Крім того Харченко наголосив, що нові електростанції будуть "якісно захищені" з огляду на військові ризики.

Нагадаємо, 30 січня у МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні.

Фокус також писав про те, що енергосистема України "на межі колапсу".