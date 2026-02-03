Генсека НАТО Рютте предлагают свозить на Троещину без отопления, — нардеп

Сергей Нагорняк, член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, считает, что Марку Рютте следует показать район Киева, который с прошлого месяца сидит без отопления в результате российских атак, а не парламент.

Нагорняк считает, что члены Большой семерки делают мало. И они, в частности генсек НАТО Марк Рютте, который сегодня прибудет в Киев, должен воочию увидеть, как страдают украинцы от российских атак по энергообъектам. О чем член фракции "Слуга народа" заявил в прямом эфире "Киев 24".

"Сегодняшняя встреча, G7, она должна быть не с народными депутатами в украинском парламенте, а она должна быть на Троещине, и там должны быть все послы Большой семерки. И чтобы жители Троещины, Дарницкого района и других микрорайонов города Киева, и Харькова, и других городов, которые сегодня остаются без тепла, чтобы могли в глаза сказать тем амбассадорам Большой семерки, что они никакая не Большая ни семерка, ни Большая двадцатка, потому что у них отсутствуют, извините, яйца", — жестко высказался Нагорняк.

Ведь по его мнению "Большая семерка" делает мало: "На четвертый год завершения полномасштабного вторжения, они до сих пор ничего не сделали. То, что они делают, — это очень мало", — заявил член фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня, 3 февраля, откроется 15-я сессия Верховной Рады. В повестке дня, среди прочего, отмечается выступление генсека НАТО Марка Рютте.

В ночь на 3 февраля россияне вновь массированно атаковали города Украины. Ракетами и дронами наносили удары по энергообъектам. Фокус собрал все, что известно о последствиях обстрела, который длился более семи часов.

Тем временем, в ночь, когда Россия нанесла массированный удар по Украине, президент США Дональд Трамп заявил, что дела по урегулированию российско-украинской войны продвигаются "очень хорошо". А Путин якобы согласился неделю не бить по энергетическим объектам в Украине.