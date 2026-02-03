Генсека НАТО Рютте пропонують звозити на Троєщину без опалення, — нардеп

Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, вважає, що Марку Рютте слід показати район Києва, який з минулого місяця сидить без опалення внаслідок російських атак, а не парламент.

Нагорняк вважає, що члени Великої сімки роблять замало. І вони, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, який сьогодні прибуде до Києва, має на власні очі побачити, як потерпають українці від російських атак по енергооб'єктах. Про що член фракції "Слуга народу" заявив в прямому ефірі "Київ 24".

"Сьогоднішня зустріч, G7, вона має бути не з народними депутатами в українському парламенті, а вона має бути на Троєщині, і там мають бути усі посли Великої сімки. І щоб жителі Троєщини, Дарницького району та інших мікрорайонів міста Києва, та Харкова, і інших міст, які сьогодні залишаються без тепла, щоб могли в очі сказати тим амбасадорам Великої сімки, що вони ніяка не Велика ні сімка, ні Велика двадцятка, тому що в них відсутні, вибачте, яйця", - жорстко висловився Нагорняк.

Адже на його думку "Велика сімка" робить замало: "На четвертий рік завершення повномасштабного вторгнення, вони досі нічого не зробили. Те, що вони роблять, — це дуже замало", - заявив член фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, відкриється 15-та сесія Верховної Ради. У порядку денному, серед іншого, зазначається виступ генсека НАТО Марка Рютте.

В ніч на 3 лютоого росіяни знов масовано атакували міста України. Ракетами та дронами завдавали ударів по енергооб'єктах. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки обстрілу, який тривав понад сім годин.

Тим часом, в ніч, коли Росія завдала масованого удару по Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що справи щодо врегулювання російсько-української війни просуваються "дуже добре". А Путін нібито погодився тиждень не бити по енергетичним об'єктам в Україні.