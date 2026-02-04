В Винницкой области одновременно произошли несколько пожаров: что говорят спасатели (видео)

Несколько пожаров одновременно вспыхнули в разных районах города Козятин в Винницкой области в среду, 4 февраля. Сотрудники ГСЧС получили заявки о возгораниях в частном секторе и в многоквартирных домах.

До этого жители зафиксировали аномально высокое давление газа в сети, сообщает местное издание "ЦВД".

По словам жителей одного из домов, коло 11:56 газ на плитах горел очень интенсивно, а его пламя полностью охватывало посуду.

Позже аналогичные сообщения массово появились в домовых чатах других ОСМД. Людей просили не включать газовые приборы. В этот же период в городе случилось аварийное отключение света.

В 12:25 сотрудники ГСЧС получили несколько вызовов и выехали на тушение возгораний на улице Героев Майдана и в частном доме на улице Антоновича. В одной из квартир в центре Козятина загорелась конфорка на газовой плите и охватила кухню. Жители успели выбежать, вызвав экстренные службы. Пожары также произошли возле отделения полиции и в одной из квартир пятиэтажки рядом с больницей.

Ранее мэрия предупреждала жителей о повышении давления газа в системе газоснабжения города и призвали жителей проверить газовые приборы. В случае появления запаха газа немедленно проветривать помещение.

К ликвидации пожаров были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 13:40 все очаги возгорания были полностью ликвидированы.

Уже после случившегося в горсовете прошло заседание внеочередное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия выяснила, что пострадали три квартиры и один жилой дом. Пострадавшим выделят материальную помощь из резервного фонда.

По информации Хмельницкого УЭГХ (Козятинский участок) сейчас проводятся работы по обследованию систем газоснабжения квартир на признак утечек и целостности газовых приборов по центральной части города.

