На Вінниччині одночасно сталися кілька пожеж: що кажуть рятувальники (відео)

Декілька пожеж одночасно спалахнули у різних районах міста Козятин у Вінницькій області у середу, 4 лютого. Співробітники ДСНС отримали заявки про загоряння у приватному секторі та у багатоквартирних будинках.

До цього мешканці зафіксували аномально високий тиск газу в мережі, повідомляє місцеве видання "ЦВД".

За словами мешканців одного з будинків, близько 11:56 газ на плитах горів дуже інтенсивно, а його полум'я повністю охоплювало посуд.

Пізніше аналогічні повідомлення масово з'явилися в будинкових чатах інших ОСББ. Людей просили не вмикати газові прилади. У цей же період у місті сталося аварійне вимкнення світла.

О 12:25 співробітники ДСНС отримали кілька викликів і виїхали на гасіння загорянь на вулиці Героїв Майдану та в приватному будинку на вулиці Антоновича. В одній із квартир у центрі Козятина загорілася конфорка на газовій плиті й охопила кухню. Мешканці встигли вибігти, викликавши екстрені служби. Пожежі також сталися біля відділення поліції та в одній із квартир п'ятиповерхівки поруч із лікарнею.

Раніше мерія попереджала мешканців про підвищення тиску газу в системі газопостачання міста та закликали мешканців перевірити газові прилади. У разі появи запаху газу негайно провітрювати приміщення.

До ліквідації пожеж було залучено підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Станом на 13:40 усі осередки загоряння було повністю ліквідовано.

Уже після того, що сталося, у міськраді відбулося позачергове засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія з'ясувала, що постраждали три квартири та один житловий будинок. Постраждалим виділять матеріальну допомогу з резервного фонду.

За інформацією Хмельницького УЕГГ (Козятинська дільниця) наразі проводять роботи з обстеження систем газопостачання квартир на ознаку витоків та цілісності газових приладів по центральній частині міста.

