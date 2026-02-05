Мэр города в Ивано-Франковской области оказался в больнице после обысков СБУ (фото)

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали главу одного из городов в Ивано-Франковской области на получении взяток за передачу в аренду коммунальных земель.

Чиновник требовал деньги за передачу в долгосрочную аренду сельскохозяйственных земель коммунальной собственности и последующую смену их целевого назначения под строительство завода, сообщает пресс-служба СБУ.

Речь шла о передаче местному предпринимателю трех земельных участков общей площадью более 30 гектаров с разведанными залежями полезных ископаемых. За это чиновник получил от бизнесмена более 230 тысяч гривен.

За эту сумму он вынес на сессию городского совета нужные вопросы и обеспечил принятие решений об аренде земель и проведении электронных торгов.

По данным полиции региона, в июле 2025 года чиновник пообещал "посодействовать" бизнесмену в оформлении аренды земельного участка.

Мэр заверил предпринимателя, что передача земли фактически состоится "под ключ". В частности, он обеспечит принятие всех нужных решений на сессии городского совета, изменение целевого назначения участков, изготовление необходимой документации и организацию земельных аукционов на электронной площадке с определенным победителем.

Поэтому по договоренности он должен получить деньги в несколько этапов: первый "платеж" составил $2 000, впоследствии еще $1600 долларов США и в заключение — 100 тысяч гривен за окончательное оформление решений.

Деньги, утверждают в полиции, передавали лично городскому голове — в его служебном кабинете, в автомобиле и во время личных встреч.

Чиновника задержали в момент получения неправомерной выгоды Фото: СБУ

Для победы нужного участника на земельных аукционах мэр привлекал подставных лиц, чтобы создать искусственную конкуренцию во время торгов.

После победы предпринимателя на одном из аукционов чиновник подписал с ним договор аренды участка и обеспечил решение горсовета о разрешении на разработку детального плана территории.

Мужчину правоохранители задержали при получении последнего "транша" взятки за изготовление документов по изменению целевого назначения земли.

У него провели обыски как на работе, так и дома, изъяв более 500 тысяч гривен в разных валютах, в том числе полученных незаконно, мобильные телефоны, документы и другие доказательства преступления.

Сейчас ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Если его вина будет доказана судом, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители не называют имени фигуранта, однако издание Galka пишет, что речь идет о городском голове Галича Олега Канторе. По информации ресурса, во время обысков ему стало плохо, и его госпитализировали.

Сам Олег Кантор обнародованную информацию никак пока не комментировал.

