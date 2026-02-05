Мер міста в Івано-Франківській області опинився в лікарні після обшуків СБУ (фото)

Служба безпеки України та Нацполіція затримали голову одного з міст в Івано-Франківській області на отриманні хабарів за передачу в оренду комунальних земель.

Посадовець вимагав гроші за передачу в довгострокову оренду сільськогосподарських земель комунальної власності та подальшу зміну їх цільового призначення під будівництво заводу, повідомляє пресслужба СБУ.

Йшлося про передачу місцевому підприємцю трьох земельних ділянок загальною площею понад 30 гектарів із розвіданими покладами корисних копалин. За це посадовець отримав від бізнесмена понад 230 тисяч гривень. За цю суму він виніс на сесію міської ради потрібні питання і забезпечив ухвалення рішень про оренду земель та проведення електронних торгів.

За даними поліції регіону, у липні 2025 року чиновник пообіцяв "посприяти" бізнесмену в оформленні оренди земельної ділянки.

Відео дня

Мер запевнив підприємця, що передача землі фактично відбудеться "під ключ". Зокрема, він забезпечить ухвалення всіх потрібних рішень на сесії міської ради, зміну цільового призначення ділянок, виготовлення необхідної документації та організацію земельних аукціонів на електронному майданчику з визначеним переможцем.

Тож за домовленістю він мав отримати гроші в кілька етапів: перший "платіж" становив $2 000, згодом ще $1600 доларів США і насамкінець — 100 тисяч гривень за остаточне оформлення рішень.

Гроші, стверджують у поліції, передавали особисто міському голові — у його службовому кабінеті, в автомобілі та під час особистих зустрічей.

Чиновника затримали в момент одержання неправомірної вигоди Фото: СБУ

Для перемоги потрібного учасника на земельних аукціонах мер залучав підставних осіб, щоб створити штучну конкуренцію під час торгів.

Після перемоги підприємця на одному з аукціонів чиновник підписав із ним договір оренди ділянки та забезпечив рішення міськради про дозвіл на розроблення детального плану території.

Чоловіка правоохоронці затримали під час отримання останнього "траншу" хабара за виготовлення документів щодо зміни цільового призначення землі.

У нього провели обшуки як на роботі, так і вдома, вилучивши понад 500 тисяч гривень у різних валютах, зокрема отриманих незаконно, мобільні телефони, документи та інші докази злочину.

Наразі йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Якщо його вину буде доведено судом, йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак видання Galka пише, що йдеться про міського голову Галича Олега Кантору. За інформацією ресурсу, під час обшуків йому стало зле, і його госпіталізували.

Сам Олег Кантор оприлюдненої інформації ніяк поки що не коментував.

Нагадаємо, у Львові через 13 років затримали підозрюваного у вбивстві мера Сімеїзу.

Також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" став фігурантом нового кримінального провадження.