Зимние "звезды" Чернобыля: олени все чаще появляются в зоне отчуждения (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали увеличение количества оленей зимой на территории зоны отчуждения. Более того, специалисты показали фотографии диких животных среди снега.

В частности, фото животных обнародовали 5 февраля на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

Специалисты заповедника отмечают, что олени этой зимой встречаются в зоне отчуждения чаще, чем в предыдущие годы. Поэтому ученые документируют каждое появление животных и фиксируют его на фото для научного и публичного использования.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали увеличение количества оленей Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

"Олени — настоящие звезды этой зимы! Они бьют рекорды по встречности: наши специалисты радуются каждому появлению и даже успевают ловить моменты для фото. А мы с большим удовольствием делимся этими фотографиями с вами", — добавили в публикации.

В общем, на опубликованных фотографиях можно заметить оленей в естественной среде — среди снежного покрова и зимнего леса. В комментариях под этой публикацией пользователи отмечают, что подобные олени встречаются и в других регионах Украины, в частности в Петриковском районе Днепропетровской области. Также пользователи Facebook писали и о красоте животных:

"Красавцы!"

"Просто как в сказке"

"Спасибо вам, любители природы!"

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали увеличение количества оленей Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Ранее специалисты заповедника демонстрировали и других диких жителей зоны. Например, серого зайца, которого из-за скорости и маскировки трудно заметить в реальном времени.

"Несколько дней до этого в заповеднике заметили — В Чернобыльском заповеднике специалисты настолько профессиональны, что могут поймать даже зайца, правда, только в кадр Потому что серый знает толк в скорости и маскировке, но от хорошего глаза и вовремя нажатой кнопки не убежишь", — говорится в публикации директора заповедника Денис Нестеров.

В Чернобыльском заповеднике заметить зайца Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Кроме того, на территории заповедника зимой можно заметить совершенно разных животных, в частности: лосей, лошадей Пржевальского, лисиц, волков, а также оленей.

По словам Даниса Несторова, наличие такого количества животных в Чернобыле — лучшее подтверждение того, что заповедник живет, дышит и восстанавливается.

Напомним, что, как исследовали ученые, у собак из Чернобыльской зоны отчуждения наблюдаются генетические изменения, которые появились под воздействием радиации.

Также Фокус писал, что в Чернобыле члены организации Dogs of Chernobyl заметили нескольких собак с синей шерстью.