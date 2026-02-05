Зимові "зірки" Чорнобиля: олені дедалі частіше з'являються в зоні відчуження (фото)
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували збільшення кількості оленів узимку на території зони відчуження. Ба більше, фахівці показали світлини диких тварин серед снігу.
Зокрема, фото тварин оприлюднили 5 лютого на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
Фахівці заповідника відзначають, що олені цієї зими трапляються в зоні відчуження частіше, ніж у попередні роки. Тому науковці документують кожну появу тварин і фіксують її на фото для наукового та публічного використання.
"Олені — справжні зірки цієї зими! Вони б’ють рекорди по зустрічності: наші фахівці радіють кожній появі та навіть встигають ловити моменти для фото. А ми з великим задоволенням ділимося цими світлинами з вами", — додали у публікації.
Загалом, на опублікованих світлинах можна помітити оленів у природному середовищі — серед снігового покриву та зимового лісу. У коментарях під цією публікацією користувачі зазначають, що подібні олені зустрічаються й у інших регіонах України, зокрема в Петриківському районі Дніпропетровської області. Також користувачі Facebook писали і про красу тварин:
- "Красені!"
- "Просто як в казці"
- "Дякуємо вам, природолюби!"
Раніше фахівці заповідника демонстрували й інших диких мешканців зони. Наприклад, сірого зайця, якого через швидкостість та маскування важко помітити в реальному часі.
"Декілька днів до цього у заповіднику поміти — В Чорнобильському заповіднику фахівці настільки професійні, що можуть упіймати навіть зайця, щоправда, лише в кадр Бо сірий знає толк у швидкості й маскуванні, але від хорошого ока й вчасно натиснутої кнопки не втечеш", — йдеться в публікації директора заповідника Денис Нестеров.
Крім того, на території заповідника взимку можна помітити абсолютно різних тварин, зокрема: лосей, коней Пржевальського, лисиць, вовків, а також оленів.
За словами Даниса Несторова, наявність такої кількості тварин у Чорнобилі — найкраще підтвердження того, що заповідник живе, дихає й відновлюється.
Нагадаємо, що, як дослідили вчені, у собак із Чорнобильської зони відчуження спостерігаються генетичні зміни, які з'явилися під впливом радіації.
Також Фокус писав, що у Чорнобилі члени організації Dogs of Chernobyl помітили декількох собак із синьою шерстю.