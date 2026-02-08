Антициклон и сильные морозы: синоптик рассказала, какой будет погода на ближайшие дни (фото)

Синоптик Наталья Диденко указывает, что на следующие два дня, 9 и 10 февраля, в Украине прогнозируется серьезное похолодание. Предполагается, что столбики термометров опустят до -20-22 градусов.

Сразу после двух морозных дней Украину ожидает постепенное потепление после сильных морозов. Об этом синоптик написала в своем Telegram.

"Ближайшей ночью в Украине до -18 градусов, следующей — до -20-22 градусов!" — указывает госпожа Диденко.

По ее словам, ожидается антициклон на территории Украины. В то же время температура на юге и юго-западе страны ночью не будет понижаться за отметку -12 градусов.

Синоптик говорит о грядущих морозах 9 и 10 февраля Фото: Telegram/Наталка Діденко

"О дневной температуре и не пишу, носами и щеками почувствуем, потому что сейчас сверхважная минимальная. То есть, люди дорогие, две ночи, 9 и 10 февраля, только две ночи этого пакостного мороза", — констатирует специалистка.

Госпожа Диденко говорит, что уже вскоре на территории Украины стоит ожидать значительного потепления. Это мнение разделяют специалисты Укргидрометеоцентра, которые указывают, что начиная с 11 февраля, столбики термометра поднимутся до -4-6 градусов на всех территориях страны, за исключением востока.

"11 февраля в Украине, кроме востока, ослабление мороза на 4-6 градусов", — говорится в прогнозе синоптиков.

