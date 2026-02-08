Антициклон і сильні морози: синоптикиня розповіла, якою буде погода на найближчі дні (фото)

Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що на наступні два дні, 9 та 10 лютого, в Україні прогнозується серйозне похолодання. Передбачається, що стовпчики термометрів опустять до -20-22 градусів.

Відразу після двох морозних днів Україну очікує поступове потепління після сильних морозів. Про це синоптикиня написала в своєму Telegram.

"Найближчої ночі в Україні до -18 градусів, наступної — до -20-22 градусів!" — вказує пані Діденко.

За її словами, очікується антициклон на території України. Водночас температура на півдні та південному заході країни вночі не буде понижатися за позначку -12 градусів.

Синоптикиня говорить про прийдешні морози 9 та 10 лютого Фото: Telegram/Наталка Діденко

"Про денну температуру і не пишу, носами і щоками відчуємо, бо зараз надважлива мінімальна. Тобто, люди дорогі, дві ночі, 9 та 10 лютого, лише дві ночі цього капосного морозяки", — констатує спеціалістка.

Пані Діденко каже, що вже незабаром на території України варто очікувати значного потепління. Цю думку поділяють фахівці Укргідрометеоцентру, які вказують, що починаючи з 11 лютого, стовпчики термометра підіймуть до -4-6 градусів на всіх теренах країни, за винятком сходу.

"11 лютого в Україні, крім сходу, послаблення морозу на 4-6 градусів", — йдеться в прогнозі синоптиків.

Згодом стало відомо, коли очікується потепління в Україні. Наразі в Україні продовжують панувати низькі температури, і наступні кілька днів потепління чекати не варто.