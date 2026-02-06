Сильних морозів не буде: Діденко розповіла, де потеплішає до +10

7 та 8 лютого в Україні переважатиме відносно стабільна погода без сильних морозів.

У деяких регіонах України в суботу потеплішає до +10 градусів, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на вихідних в Україні

7 лютого в нічні години очікуються морози від -3 до -8 градусів. У західних регіонах буде дещо тепліше — від 0 до -4 градусів.

Удень стовпчики термометра коливатимуться в межах від 0 до -4 градусів. На заході країни буде близько нуля, на півдні — +2 +5, а в Криму повітря прогріється до +6 +10 градусів.

8-го лютого, у неділю, в Україну вдень почне заходити більш холодне повітря і на півночі до вечора можливі морози з показником від -6 до -9 градусів.

І в суботу, і в неділю можливі періодичні опади. 8 лютого очікуються мокрий сніг або дощ. Це означає, що на дорогах знову будуть снігова каша та ожеледиця, тож необхідно дотримуватися обережності під час перебування на вулиці та за кермом авто.

Потепління і волога погода сприятимуть утворенню туманів, до того ж імовірніші вони 7 лютого зі зниженням видимості до 300-500 метрів і нижче.

Погода в Києві на вихідних

У ніч на 7 лютого в Києві морози -5 -7 градусів, удень — від -2 до -4 градусів. У неділю вночі та вдень очікується температура повітря від -4 до -7, а ввечері похолодає до -9 градусів.

Щодо опадів, то завтра в Києві можливий туман, періодично мокрий сніг або сніг протягом обох вихідних.

З 9 до 11 лютого в Україні знову пануватиме похолодання, проте вже 12-го морози ослабнуть.

У Києві через сніг і негоду утворилися величезні затори, причому як на трасах на під'їзді до столиці, так і в самому місті. Однак це не завадило дорожникам розпочати ямковий ремонт покриття на Оболоні.

Нагадаємо, керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань писав, що підвищення температури повітря в Україні буде повільним.

Також повідомлялося, що перші дні лютого 2026 року стали найхолоднішими за останні 20 років спостереження фахівцями.