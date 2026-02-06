Сильных морозов не будет: Диденко рассказала, где потеплеет до +10

7 и 8 февраля в Украине будет преобладать относительно стабильная погода без сильных морозов.

В некоторых регионах Украины в субботу потеплеет до +10 градусов, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Погода на выходных в Украине

7 февраля в ночные часы ожидаются морозы от -3 до -8 градусов. В западных регионах будет несколько теплее — от 0 до -4 градусов.

Днем столбики термометра будут колебаться в пределах от 0 до -4 градусов. На западе страны будет около ноля, на юге — +2 +5, а в Крыму воздух прогреется до +6 +10 градусов.

8-го февраля, в воскресенье, в Украину днем ​​начнет заходить более холодный воздух и на севере к вечеру возможны морозы с показателем от -6 до -9 градусов.

И в субботу, и в воскресенье возможны периодические осадки. 8 февраля ожидаются мокрый снег или дождь. Это значит, что на дорогах снова будут снежная каша и гололед, поэтому необходимо соблюдать осторожность во время пребывания на улице и за рулем авто.

Відео дня

Потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов, причем более вероятны они 7 февраля со снижением видимости до 300-500 метров и ниже.

Погода в Киеве на выходных

В ночь на 7 февраля в Киеве морозы -5 -7 градусов, днем — от -2 до -4 градусов. В воскресенье ночью и днем ожидается температура воздуха от ​​-4 до -7, а вечером похолодает до -9 градусов.

Что касается осадков, то завтра в Киеве возможен туман, периодически мокрый снег или снег в течение обоих выходных.

С 9 по 11 февраля в Украине снова будет царить похолодание, однако уже 12-го морозы ослабнут.

В Киеве из-за снега и непогоды образовались огромные пробки, причем как на трассах на подъезде к столице, так и в самом городе. Однако это не помешало дорожникам начать ямочный ремонт покрытия на Оболони.

Напомним, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань писал, что повышение температуры воздуха в Украине будет медленным.

Также сообщалось, что первые дни февраля 2026 года стали самыми холодными за последние 20 лет наблюдения специалистами.