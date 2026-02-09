В Украине застрелили уникального оленя: владелец говорит, что это было заказное убийство

Олень Руни из экопарка "На рогах" в Киевской области имел самые большие рога среди представителей своего вида в Украине. Сейчас делом убийства Руни занимается Нацполиция.

Владелец оленьей фермы "На рогах" Сергей Боярчуков отметил, что Руни застрелили на заказ. Он не знает, что именно стало причиной убийства. Ожидалось, что Руни станет мировым чемпионом.

"Я глубоко убежден, что Руни убили не браконьеры. Это было заказное убийство", — написал Боярчуков.

Он рассказал, что в феврале 2022 года, во время наступления российской армии экопарк уже потерял животных. Ведь россияне ради забавы убили 25 самок благородного оленя. В 2026 году история повторилась.

Олень Руни был уникальным и его убили на заказ, считает владелец Фото: Книга світових рекордів України

"В январе 2026-го к экопарку "На рогах" подъехало авто, из окна сделали выстрел, и машина уехала. Никто не забирал тело оленя, это физически невозможно сделать быстро и без специальной техники. Рога также никто не спиливал — их мы надеемся в последний раз показать на конкурсе, который пройдет в странах Балтии в этом году. Такое убийство является варварством. И, хочется верить, что полиция найдет и заказчиков убийства, и его непосредственных исполнителей. Это преступление, за которое надо ответить", — отметил Сергей Боярчуков.

Відео дня

Он рассказал, что олень Руни был уникальным, ведь имел самые большие рога в Украине, что было зарегистрировано в Национальном реестре рекордов Украины. В частности длина его левого рога составляла 84 см, а правого — 87 см. На них есть по 22 и 24 отростка соответственно. Ему было 8 лет — для оленя это расцвет сил, еще минимум два года его рога могли увеличиваться. Он точно претендовал на то, чтобы быть признанным самым большим оленем в Европе.

"Абсолютно прекрасная и уникальная генетика, которую мы, к сожалению, потеряли", — отметил Боярчуков. По его словам, Руни оставил после себя потомство — 24 уже родившихся олененка (из них 11 самцов), еще 24 самки могут родить оленят в мае.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подтвердила гибель Руни и сказала, что животное убили ради денег.

"Выстрелом в шею Руни был убит. Ради наживы, ради денег. Олень мирового уровня был убит браконьером, деградантом, который убил не просто редкое животное — носителя неповторимой генетики, а убил победу украинского оленеводства!" — отметила Лана Ветрова. По ее словам, это попытка сломать людей, которые возрождают генофонд оленей. Поэтому она требует усиления ответственности и криминализации преступлений браконьеров, ведь это — уничтожение уникального природного наследия.

А народный депутат Игорь Марчук сообщил, что оленя Руни, который в этом году мог стать лучшим благородным оленем Европы по трофейным качествам — с результатом более 295 баллов по системе CIC, убил зоокиллер.

"Впервые за всю историю независимой Украины мы могли бы иметь своего чемпиона мирового уровня. Могли бы. Но этого не случится. Спросите — почему? Потому что Руни убили. Дерзко. Выстрелом в шею. Убил зоокиллер — да, оказывается, существуют и такие. Убил по заказу. И сделали это не пришлые московские варвары, а свои — моральные деграданты и преступники", — рассказал Марчук.

В главном управлении Национальной полиции в Киевской области проинформировали, что расследуют обстоятельства незаконной охоты. Там добавляют, что тело оленя с огнестрельным ранением обнаружили на территории частного угодья в селе Макаровка.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконной охоты по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тысяч до 51 тысячи гривен, общественные работы или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, в соцсетях появилось видео с уникальным белым, как снег оленем.

А в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали увеличение количества оленей зимой на территории зоны отчуждения.