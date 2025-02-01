Женщина столкнулась с "магическим" диким животным по дороге на работу (фото)

Видео с необычным животным стало вирусным и быстро набрало более 2,4 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как белоснежный олень неподвижно стоит на краю заснеженной дороги.

Related video

Случайная встреча женщины с редким оленем-альбиносом по дороге домой с работы стала вирусной в TikTok, вызвав восторг у миллионов пользователей социальной сети.

Видео, опубликованное пользователем @carolynnrs 29 января, уже набрало 2,4 миллиона просмотров и привлекло внимание любителей природы. В подписи к ролику автор написала: "Разделила волшебный момент с этой красоткой по дороге домой с работы".

На кадрах можно увидеть, как белоснежный олень неподвижно стоит на краю заснеженной дороги, гармонично сливаясь с зимним пейзажем. В какой-то момент он закрывает глаза, а затем медленно скрывается в лесу, оставляя зрителей очарованными.

По данным Национальной ассоциации оленей (NDA), альбинизм встречается крайне редко – только один из 30 000 оленей рождается с таким генетическим отклонением. Это состояние обусловлено мутацией, препятствующей выработке меланина – пигмента, отвечающего за окраску кожи, волос и тканей.

Олени-альбиносы имеют следующие характерные черты:

Полностью белый мех;

Розовые глаза и нос;

Розовые или белые копыта;

Розовая внутренняя поверхность ушей;

Белый или розовый пантовый бархат (молодые рога).

Хотя у некоторых особей может быть легкий желтоватый оттенок, чаще всего мех у оленей-альбиносов остается чисто белым.

Пользователи TikTok были поражены этим редким явлением природы и выразили свое восхищение в комментариях под видео.

"Это невероятно! Я никогда не видела оленя-альбиноса", "Я сначала подумала, что это ледяная скульптура, а потом ухо зашевелилось! Такая редкость и красота! Повезло вам!", "Какая редкая красота. Спасибо, что выложили это – большинство людей никогда не увидят белого оленя", "Привилегия увидеть это просто волшебна", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина показала французского бульдога, который не перестает расти. Собака по кличке Фрэнки, вес которого сравним с весом взрослого оленя, выделяется массивной мускулатурой и своим крепким телосложением.

Также стало известно, что женщина подала на развод, узнав, что муж привязал ее питомцев на цепь. Семейный конфликт привел к разводу, когда мужчина оставил собак жены на улице во время ее командировки. По словам женщины, ее питомцы всегда были для нее как дети.