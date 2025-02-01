Жінка зіткнулася з "магічною" дикою твариною дорогою на роботу (фото)

Відео з незвичайною твариною стало вірусним і швидко набрало понад 2,4 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як білосніжний олень нерухомо стоїть на краю засніженої дороги.

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Випадкова зустріч жінки з рідкісним оленем-альбіносом дорогою додому з роботи стала вірусною в TikTok, викликавши захват у мільйонів користувачів соціальної мережі.

Відео, опубліковане користувачем @carolynnrs 29 січня, вже набрало 2,4 мільйона переглядів і привернуло увагу любителів природи. У підписі до ролика авторка написала: "Розділила чарівний момент із цією красунею дорогою додому з роботи".

На кадрах можна побачити, як білосніжний олень нерухомо стоїть на краю засніженої дороги, гармонійно зливаючись із зимовим пейзажем. У якийсь момент він заплющує очі, а потім повільно ховається в лісі, залишаючи глядачів зачарованими.

За даними Національної асоціації оленів (NDA), альбінізм трапляється вкрай рідко — тільки один із 30 000 оленів народжується з таким генетичним відхиленням. Цей стан зумовлений мутацією, що перешкоджає виробленню меланіну — пігменту, який відповідає за забарвлення шкіри, волосся і тканин.

Олені-альбіноси мають такі характерні риси:

Повністю біле хутро;

Рожеві очі та ніс;

Рожеві або білі копита;

Рожева внутрішня поверхня вух;

Білий або рожевий пантовий оксамит (молоді роги).

Хоча у деяких особин може бути легкий жовтуватий відтінок, найчастіше хутро в оленів-альбіносів залишається чисто білим.

Користувачі TikTok були вражені цим рідкісним явищем природи й висловили своє захоплення в коментарях під відео.

"Це неймовірно! Я ніколи не бачила оленя-альбіноса", "Я спочатку подумала, що це крижана скульптура, а потім вухо заворушилося! Така рідкість і краса! Пощастило вам!", "Яка рідкісна краса. Дякую, що виклали це — більшість людей ніколи не побачать білого оленя", "Привілей побачити це просто чарівний", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.