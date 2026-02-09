В Україні застрелили унікального оленя: власник каже, що це було замовне вбивство

Олень Руні з екопарку "На рогах" у Київській області мав найбільші роги серед представників свого виду в Україні. Зараз справою вбивства Руні займається Нацполіція.

Власник оленячої ферми "На рогах" Сергій Боярчуков зазначив, що Руні застрелили на замовлення. Він не знає, що саме стало причиною вбивства. Очікувалося, що Руні стане світовим чемпіоном.

"Я глибоко переконаний, що Руні вбили не браконьєри. Це було вбивство на замовлення", - написав Боярчуков.

Він розповів, що у лютому 2022 року, під час наступу російської армії екопарк вже втратив тварин. Адже росіяни заради забави вбили 25 самок шляхетного оленя. В 2026 році історія повторилась.

Олень Руні був унікальним і його вбили на замовлення, вважає власник Фото: Книга світових рекордів України

"В січні 2026-го до екопарку "На рогах" під’їхало авто, з вікна зробили постріл, і машина поїхала. Ніхто не забирав тіло оленя, це фізично неможливо зробити швидко і без спеціальної техніки. Роги також ніхто не спилював - їх ми надіємось востаннє показати на конкурсі, який пройде в країнах Балтії цьогоріч. Таке вбивство є варварством. І, хочеться вірити, що поліція знайде і замовників вбивства, і його безпосередніх виконавців. Це злочин, за який треба відповісти", - зазначив Сергій Боярчуков.

Він розповів, що олень Руні був унікальним, адже мав найбільші роги у Україні, що було зареєстровано в Національному реєстрі рекордів України. Зокрема довжина його лівого рогу становила 84 см, а правого – 87 см. На них є по 22 та 24 відростки відповідно. Йому було 8 років - для оленя це розквіт сил, ще мінімум два роки його роги могли збільшуватись. Він точно претендував на те, щоб бути визнаним найбільшим оленем в Європі.

"Абсолютно прекрасна і унікальна генетика, яку ми, на жаль, втратили", - зазначив Боярчуков. За його словами, Руні залишив по собі потомство - 24 вже народжених оленяти (з них 11 самців), ще 24 самки можуть народити оленят у травні.

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова підтвердила загибель Руні т сказала, що тварину вбили заради грошей.

"Пострілом в шию Руні був убитий. Задля наживи, задля грошей. Олень світового рівня був убитий браконьєром, деградантом, який вбив не просто рідкісну тварину – носія неповторної генетики, а вбив перемогу українського оленярства!" – зауважила Лана Вєтрова. За її словами, це спроба зламати людей, які відроджують генофонд оленів. Тож вона вимагає посилення відповідальності та криміналізації злочинів браконьєрів, адже це – знищення унікальної природної спадщини.

А народний депутат Ігор Марчук повідомив, що оленя Руні, який цього року міг стати найкращим шляхетним оленем Європи за трофейними якостями – з результатом понад 295 балів за системою CIC, вбив зоокіллер.

"Уперше за всю історію незалежної України ми могли б мати свого чемпіона світового рівня. Могли б.. Але цього не станеться.. Запитаєте — чому? Тому що Руні вбили. Зухвало. Пострілом у шию. Вбив зоокілер — так, виявляється, існують і такі. Вбив на замовлення. І зробили це не пришлі московські варвари, а свої — моральні деграданти й злочинці", - розповів Марчук.

У головному управлінні Національної поліції в Київській області проінформували, що розслідують обставини незаконного полювання. Там додають, що тіло оленя з вогнепальним пораненням виявили на території приватного угіддя у селі Макарівка.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного полювання за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, громадські роботи або обмеження волі терміном до 3 років.

