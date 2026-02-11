Украину накроют дождевые циклоны: Диденко объяснила, что будет с погодой

Антициклон в Украине разрушается, а вместе с тем — исчезнут морозы. Зато наступают теплые и влажные циклоны, которые принесут в страну дожди с мокрым снегом и сильный ветер.

В Украине 12-го февраля, в результате близости теплого атмосферного фронта западного происхождения, пройдут дожди, местами — с мокрым снегом. Особенно заметным это станет в западных и северных областях. О прогнозе погоды синоптик Наталья Диденко сообщила в собственном Facebook в среду, 11 февраля.

"На остальной территории Украины будет преобладать облачная погода, однако без существенных осадков. Ветер будет южный порывистый, часто сильный, осторожно! Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, в восточной части -5...-12 градусов. Завтра днем столбики термометров будут колебаться вблизи +1...+4 градусов, на юге и западе Украины +4...+8, в Крыму до +10 градусов", — отметила Диденко.

В Киеве в четверг, 12 февраля будет ветрено, а атмосфера станет влажной. Ночью в столице ожидается около нуля, но днем температура поднимется до +1...+3 градусов. Синоптик советует особенно тщательно подобрать обувь, чтобы не промочить ноги, а также, учитывая сильный ветер — шапки и шарфы. Также она предупреждает об опасности от сосулек и кусков снега под зданиями. Диденко ожидает похолодание с понедельника, с 16-го февраля.

Напомним, что прогноз погоды от сурка Тимки IV обнародовала пресс-служба ХНУ им. В День сурка, 2 февраля, Тимка увидел свою тень, что по народной традиции означает приход весны только через шесть недель.

Ранее мы также информировали, что 7 февраля в Одессе местная жительница вышла на дорогу в коньках и устроила импровизированные танцы на льду. После нескольких движений она добралась до своего автомобиля, села за руль и уехала. Несмотря на плюсовую температуру, улицы города превратились в опасный каток.