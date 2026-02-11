Україну накриють дощові циклони: Діденко пояснила, що буде з погодою

Антициклон в Україні руйнується, а разом із тим — зникнуть морози. Натомість наступають теплі й вологі циклони, які принесуть в країну дощі з мокрим снігом та сильний вітер.

В Україні 12-го лютого, внаслідок близькості теплого атмосферного фронту західного походження, пройдуть дощі, подекуди – з мокрим снігом. Особливо помітним це стане у західних та північних областях. Про прогноз погоди синоптик Наталка Діденко повідомила у власному Facebook у середу, 11 лютого.

“На решті території України переважатиме хмарна погода, проте без істотних опадів. Вітер буде південний рвучкий, часто сильний, обережно! Температура повітря вночі +2…-3 градуси, у східній частині -5…-12 градусів. Завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуться поблизу +1…+4 градусів, на півдні та заході України +4…+8, в Криму до +10 градусів", – зазначила Діденко.

В Києві у четвер, 12 лютого буде вітряно, а атмосфера стане вологою. Вночі у столиці очікується близько нуля, але вдень температура підніметься до +1…+3 градусів. Синоптик радить особливо ретельно підібрати взуття, щоб не промочити ноги, а також, зважаючи на сильний вітер – шапки та шалики. Також вона попереджає про небезпеку від бурульок та шматків снігу під будівлями. Діденко очікує похолодання з понеділка, з16-го лютого.

Нагадаємо, що прогноз погоди від бабака Тимка IV оприлюднила пресслужба ХНУ ім. Каразіна. У День бабака, 2 лютого, Тимко побачив свою тінь, що за народною традицією означає прихід весни лише через шість тижнів.

Раніше ми також інформували, що 7 лютого в Одесі місцева жителька вийшла на дорогу в ковзанах і влаштувала імпровізовані танці на льоді. Після кількох рухів вона дісталася до свого автомобіля, сіла за кермо та поїхала. Попри плюсову температуру, вулиці міста перетворилися на небезпечну ковзанку.