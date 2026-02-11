Сосед мешал кормить голубей: в Полтаве пенсионерка заказала увечье мужчины за $500

Женщина из Полтавы заказала нападение на своего соседа из-за того, что он якобы мешал ее сыну кормить голубей. За организацию покушения на умышленное тяжкое телесное повреждение суд назначил обвиняемой более шести лет заключения.

Как говорится в приговоре суда на сайте Единого государственного реестра судебных решений, конфликт между семьями начался из-за сына пенсионерки, который обустроил поилки для голубей во дворе. Сосед, выгуливая собаку, якобы препятствовал этому: его пес лаял на птиц, а мужчина ногой опрокидывал поилки. В частности, предыдущие споры заканчивались вызовами полиции, а сын пенсионерки даже повредил автомобиль соседа, за что получил штраф.

В июле 2024 года женщина решила решить эту проблему радикально и через знакомого обратилась к мужчине, который должен был найти "исполнителя". Оказалось, что посредник и потенциальный киллер на самом деле сотрудничали с полицией. Заказчица настаивала на нанесении тяжелых травм глаз соседу или выстрела в них из пистолета Флобера и предложила за это 500 долларов. Она передала фотографии мужчины, детали его маршрута и график прогулок с собакой.

Правоохранители провели спецоперацию: жертву предупредили об угрозе и инсценировали нападение. Соседу наложили грим, имитирующий тяжелые травмы глаз, и сделали фотоотчет для заказчицы. 25 июля 2024 года пенсионерка получила фотографии "пострадавшего" и передала деньги, после чего ее задержали.

Суд установил, что женщина действовала сознательно. Хотя обвиняемая частично признавала вину, она утверждала, что хотела лишь напугать соседа. Однако суд квалифицировал ее действия как организацию покушения на умышленное тяжкое телесное повреждение на заказ и назначил наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы.

В частности, в суде исследовали многочисленные доказательства: аудио- и видеозаписи переговоров, фото, материалы специальной следственной операции, протоколы изъятия вещественных доказательств, в частности денег и газового баллончика, а также показания соседей и участников спецоперации. Суд признал все эти доказательства допустимыми и достаточными для подтверждения вины обвиняемой.

Сторона защиты пыталась оспорить допустимость части доказательств, в частности протоколов НСРД и аудиозаписей, ссылаясь на якобы нарушение порядка их получения. Суд отклонил эти аргументы, отметив, что все действия правоохранителей были законными и соответствовали постановлениям следственного судьи.

