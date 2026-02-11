Сусід заважав годувати голубів: у Полтаві пенсіонерка замовила каліцтво чоловіка за $500

Жінка з Полтави замовила напад на свого сусіда через те, що він нібито заважав її сину годувати голубів. За організацію замаху на умисне тяжке тілесне ушкодження суд призначив обвинуваченій понад шість років ув’язнення.

Як йдеться у вироці суду на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, конфлікт між родинами розпочався через сина пенсіонерки, який облаштував поїлки для голубів у дворі. Сусід, вигулюючи собаку, нібито перешкоджав цьому: його пес гавкав на птахів, а чоловік ногою перекидав поїлки. Зокрема, попередні суперечки закінчувалися викликами поліції, а син пенсіонерки навіть пошкодив автомобіль сусіда, за що отримав штраф.

У липні 2024 року жінка вирішила розв’язати цю проблему радикально і через знайомого звернулася до чоловіка, який мав знайти "виконавця". Виявилося, що посередник і потенційний кілер насправді співпрацювали з поліцією. Замовниця наполягала на завданні тяжких травм очей сусіду або пострілу в них із пістолета Флобера і запропонувала за це 500 доларів. Вона передала фотографії чоловіка, деталі його маршруту та графік прогулянок із собакою.

Відео дня

Правоохоронці провели спецоперацію: жертву попередили про загрозу і інсценували напад. Сусіду наклали грим, який імітував тяжкі травми очей, та зробили фотозвіт для замовниці. 25 липня 2024 року пенсіонерка отримала фотографії "постраждалого" і передала гроші, після чого її затримали.

Суд встановив, що жінка діяла свідомо. Хоч обвинувачена частково визнавала провину, вона стверджувала, що хотіла лише налякати сусіда. Проте суд кваліфікував її дії як організацію замаху на умисне тяжке тілесне ушкодження на замовлення та призначив покарання у вигляді шести років і восьми місяців позбавлення волі.

Зокрема, у суді досліджували численні докази: аудіо- та відеозаписи переговорів, фото, матеріали спеціальної слідчої операції, протоколи вилучення речових доказів, зокрема грошей та газового балончика, а також свідчення сусідів та учасників спецоперації. Суд визнав усі ці докази допустимими і достатніми для підтвердження вини обвинуваченої.

Сторона захисту намагалася оскаржити допустимість частини доказів, зокрема протоколів НСРД і аудіозаписів, посилаючись на нібито порушення порядку їх отримання. Суд відхилив ці аргументи, зазначивши, що всі дії правоохоронців були законними і відповідали ухвалам слідчого судді.

Нагадаємо, що на Полтавщині ще одна пенсіонерка замовила кілера, але цього разу для коханця своєї доньки. За вбивство вона пропонувала 1500 доларів.

Також Фокус писав, що в Одесі військовослужбовця ТЦК засудили до семи років ув’язнення за грабіж пенсіонерка, яка, за його словами, дотримується проросійських поглядів. Саме через це чоловік вирішив її "провчити".