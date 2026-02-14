В Киеве во время задержания умер мужчина: в полиции отреагировали на инцидент

В Киеве во время задержания полицейскими внезапно умер мужчина. Инцидент произошел ночью 8 февраля, во время действия комендантского часа.

Как сообщали в сети, происшествие случилось на Оболони якобы с участием ТЦК и полиции. В патрульной полиции столицы 14 февраля отреагировали на это и прокомментировали инцидент.

Патрульные приехали на вызов о правонарушении

В полиции рассказали, что около 01:00 часов поступил вызов об административном правонарушении. Заявитель пожаловался, что несколько неизвестных лиц нарушали требования комендантского часа. Они распивали алкоголь на детской площадке, нецензурно выражались и шумели.

Когда правоохранители прибыли на место, то обнаружили нарушителей порядка, которые, как утверждается, вели себя агрессивно.

"Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских", — заявляют в полиции.

Правоохранители признали, что к нему применили физическую силу и наручники, чтобы прекратить нарушение. Отмечается, что полицейские действовали в соответствии со статьей 44 и статьей 45 Закона Украины "О Национальной полиции".

Кадры с задержанием распространили в киевских Telegram-каналах. Однако редакция не публикует их по этическим соображениям.

Полицейские утверждают, что в один момент мужчина начал терять сознание: ему внезапно стало плохо. Тогда правоохранители освободили его из кайданков и положили в стабильное боковое положение до прибытия скорой помощи.

"На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия, мужчина умер", — говорится в заявлении полиции.

Сейчас сведения об инциденте внесены в ЕРДР по части 3 статьи 365 (о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Telegram-канал "Инсайдер Киев" обнародовал комментарий свидетеля инцидента. Анонимный очевидец рассказал, что мужчин всего в компании, нарушавших порядок, было трое, и они в течение нескольких часов шумели под окнами дома и распивали алкоголь.

Свидетель также утверждает, что на место прибыли только патрульные полицейские, без ТЦК, которые просили мужчин вернуться домой и прекратить нарушать порядок. Однако один из нарушителей продолжал агрессивно себя вести, из-за чего к нему и была применена сила. Стоит отметить, что эта информация не является официальной и требует уточнений.

