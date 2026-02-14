У Києві під час затримання помер чоловік: у поліції відреагували на інцидент

У Києві під час затримання поліцейськими раптово помер чоловік. Інцидент стався уночі 8 лютого, під час дії комендантської години.

Як повідомляли у мережі, подія трапилася на Оболоні нібито за участі ТЦК та поліції. У патрульній поліції столиці 14 лютого відреагували на це і прокоментували інцидент.

Патрульні приїхали на виклик про правопорушення

У поліції розповіли, що близько 01:00 години надійшов виклик про адміністративне правопорушення. Заявник поскаржився, що кілька невідомих осіб порушували вимоги комендантської години. Вони розпивали алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися та шуміли.

Коли правоохоронці прибули на місце, то виявили порушників порядку, що, як стверджується, поводилися агресивно.

"Ми спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліцейських", — заявляють у поліції.

Відео дня

Правоохоронці визнали, що до нього застосували фізичну силу та кайдани, аби припинити порушення. Зазначається, що поліціянти діяли відповідно до статті 44 і статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Кадри із затриманням поширили у київських Telegram-каналах. Однак редакція не публікує їх з етичних міркувань.

Поліціянти стверджують, що в один момент чоловік почав втрачати свідомість: йому раптово стало погано. Тоді правоохоронці визволили його з кайданків та поклали у стабільне бокове положення до прибуття швидкої допомоги.

"На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер", — йдеться у заяві поліції.

Згодом експертиза показала, що затриманий помер внаслідок хвороби серця.

Наразі відомості про інцидент внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 365 (про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Telegram-канал "Інсайдер Київ" оприлюднив коментар свідка інциденту. Анонімний очевидець розповів, що чоловіків загалом у компанії, що порушували порядок, було троє, і вони упродовж кількох годин галасували під вікнами будинку та розпивали алкоголь.

Свідок також стверджує, що на місце прибули лише патрульні поліцейські, без ТЦК, які просили чоловіків повернутися до домівок і припинити порушувати порядок. Проте один із порушників продовжував агресивно поводитися, через що до нього і було застосовано силу. Варто зазначити, що ця інформація не є офіційною і потребує уточнень.

Нагадаємо, 13 лютого у пресслужбі Нацполіції повідомили, що СБУ затримала курсантку ЗСУ з подругою, які готували теракти у Києві та Житомирі.

Також 13 лютого відділ комунікації поліції Києва розповів, що у столиці військовий у СЗЧ підірвав гранату на кухні, внаслідок чого власник квартири загинув.