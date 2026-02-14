Смерть мужчины в Киеве во время задержания: патрульная полиция показала видео с бодикамер

В патрульной полиции обнародовали подробности инцидента, который произошел 8 февраля на Оболони. Правоохранителей вызвали унять компанию, которая шумно себя вела на детской площадке во время действия комендантского часа.

Инцидент, во время которого житель столицы неожиданно умер во время общения с представителями правоохранительных органов, произошел в Киеве на прошлой неделе, 8 февраля. Отдельные избранные моменты, зафиксированные камерами полицейских, показали в Патрульной полиции.

На кадрах заметно, как правоохранители подходят к компании из нескольких человек и сообщают, что соседи пожаловались полицейским на громкую музыку.

На последующих кадрах заметно, как между правоохранителями и гражданами возник спор, который перерос в потасовку.

"Не подходите!", — предупредил один из полицейских агрессивно настроенных лиц.

Также показано, как полицейский надевает наручники на одного из нарушителей общественного спокойствия и отмечает, что он задержан "за совершение административного правонарушения".

После того, как задержанному стало плохо, его освободили от "спецсредств", вызвали скорую, и положили в стабильное боковое положение.

Кроме того, на видео показано, как бригада медиков осуществляет реанимационные мероприятия.

Фокус писал, что полицию вызвали на неизвестных лиц, которые нарушали требования комендантского часа, распивая алкоголь на детской площадке, нецензурно выражались и шумели. Один из нарушителей, как заявляли в полиции, не реагировал на замечания и угрожал патрульным. Когда правоохранители применили против мужчины физическую силу и наручники, ему внезапно стало плохо и мужчина умер. Экспертиза показала, что летальный случай произошел в результате болезни сердца.

Напомним, что в Оболонском районе столицы 29-летний военнослужащий в СЗЧ взорвал гранату на кухне товарища, где компания из семи человек употребляла спиртное. Владелец квартиры погиб на месте, еще один гость получил ранения.