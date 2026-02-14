Смерть чоловіка у Києві під час затримання: патрульна поліція показала відео з бодікамер

У патрульній поліції оприлюднили подробиці інциденту, який стався 8 лютого на Оболоні. Правоохоронців викликали вгамувати компанію, яка галасливо себе поводила на дитячому майданчику під час дії комендантської години.

Інцидент, під час якого житель столиці зненацька помер під час спілкування з представниками правоохоронних органів, стався у Києві минулого тижня, 8 лютого. Окремі вибрані моменти, зафіксовані камерами поліцейських, показали у Патрульній поліції.

На кадрах помітно, як правоохоронці підходять до компанії з кількох людей та повідомляють, що сусіди поскаржилися поліцейським на гучну музику.

На подальших кадрах помітно, як між правоохоронцями та громадянами виникла суперечка, яка переросла у штовханину.

"Не підходьте!", — попередив один із поліцейських агресивно налаштованих осіб.

Також показано, як поліцейський надягає кайданки на одного з порушників громадського спокою та зазначає, що його затримано "за вчинення адміністративного правопорушення".

Після того, як затриманому стало погано, його звільнили від "спецзасобів", викликали швидку, та поклали у стабільне бокове положення.

Крім того, на відео показано, як бригада медиків здійснює реанімаційні заходи.

Фокус писав, що поліцію викликали на невідомих осіб, які порушували вимоги комендантської години, розпиваючи алкоголь на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися та шуміли. Один із порушників, як заявляли у поліції, не реагував на зауваження та погрожував патрульним. Коли правоохоронці застосували проти чоловіка фізичну силу та наручники, йому раптово стало погано й чоловік помер. Експертиза показала, що летальний випадок стався внаслідок хвороби серця.

